Van der Poel loopt blessure op, eerste zege Van Aert

Mathieu van der Poel kwam in de derde ronde ten val en leek zich aanvankelijk geblesseerd te hebben aan de pols. De 22-jarige Nederlander zette vervolgens de achtervolging in, die hem bracht naar de vierde plaats.

Maud Kaptheijns blijft heersen in de Superprestige bij de vrouwen. De 23-jarige veldrijdster won in Boom haar derde cross op rij in het klassement. In de sprint versloeg ze wereldkampioene Sanne Cant. De eveneens Nederlandse Annemarie Worst eindigde als derde. De Britse Nikki Brammeier, die tweede stond in het klassement dat wordt aangevoerd door Kaptheijns, eindigde buiten de punten.