Van der Poel direct ongenaakbaar bij eerste wedstrijd op mountainbike

VideoMathieu van der Poel heeft bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Duitse Albstadt op indrukwekkende wijze de zogeheten ‘shorttrack-wedstrijd’ gewonnen. De alleskunner op de fiets ging in de laatste ronde met succes in de aanval en bleef de Fransman Victor Koretkzy en de Zwitser Nino Schurter voor.

Van der Poel probeerde in het begin van de wedstrijd ook al snel bij de rest van het veld weg te rijden. Hij reed enige tijd op kop, maar het lukte niet om voldoende afstand te nemen. Hij liet zich daarna terugzakken in de kopgroep en sloeg in de slotfase alsnog toe.

Het is voor Van der Poel zijn eerste mountainbikewedstrijd sinds 2019. Vorig jaar kwam hij niet in deze discipline in actie. In 2019 won hij ook al de ‘shorttrack-wedstrijd’ in Albstadt.

Volledig scherm Mathieu van der Poel © Jan Němec

Met zijn zege heeft Van der Poel zijn eerste wereldbekerpunten binnen. Dat is belangrijk met het oog op de Olympische Spelen zodat hij bij de olympische crosscountryrace zover mogelijk van voren mag starten. Na een indrukwekkend wielervoorjaar, met de winst in Strade Bianche als hoogtepunt, is olympisch goud op dit onderdeel het hoofddoel voor Van der Poel. De hoofdwedstrijd in Albstadt is zondag. Als winnaar van de ‘shorttrack’ mag Van der Poel dan vooraan starten.

,,Ik wilde goed starten en zoveel mogelijk punten pakken voor de Spelen”, reageerde een blije Van der Poel. ,,Dat is gelukt. Maar deze zege zegt niks voor zondag. Dat is weer een hele andere wedstrijd.” Van der Poel, die eerder dit wegseizoen als tweede eindigde in de Ronde van Vlaanderen, doet volgend weekend ook mee aan de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Nové Mesto.