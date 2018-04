Van der Mark vijfde in Aragón

Voor Van der Mark was het zijn op een na beste resultaat tot nu toe dit seizoen. In de openingswedstrijd in Australië finishte hij als negende en zevende. In Thailand werd hij zevende en pakte hij in de tweede race zijn eerste podiumplaats: tweede. Zondag volgt nog een race in Aragón. Rea leidt in de WK-stand, Van der Mark staat zesde.