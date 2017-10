Van der Mark kan alsnog debuut maken in MotoGP

Van der Mark komt dit seizoen namens Yamaha uit in het WK Superbike. Hij was ruim een maand geleden door de teamleiding van Yamaha al aangewezen als vervanger van de Italiaan Valentino Rossi, die een dubbele beenbreuk had opgelopen. De veelvoudige wereldkampioen kon echter bij de Grand Prix van Aragón toch in actie komen. Vanuit de pitstraat zag Van der Mark dat Rossi in Spanje toen toch nog als vijfde wist te eindigen in de MotoGP.