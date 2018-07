Van der Mark jaar langer bij Yamaha

Van der Mark (25) is bezig aan zijn tweede seizoen voor Yamaha in het WK Superbike. De Rotterdammer won in mei beide races op het Britse circuit Donington Park. Eerder deze maand eindigde hij in Misano als tweede achter de Brit Jonathan Rea, die dit seizoen vrijwel onverslaanbaar is in de klasse van de zware motoren. Na tien overwinningen leidt hij in het kampioenschap met een straatlengte voorsprong. Van der Mark neemt in de WK-stand de derde plek in. Lowes (27) staat op de zesde plaats.



,,Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract'', liet Van der Mark weten. ,,Ik geloof in dit project en Yamaha gelooft in mij. Dat levert een sterke combinatie op. We hebben in de afgelopen periode duidelijk progressie geboekt, zodat we nu ook races kunnen winnen. De volgende stap is meestrijden om de wereldtitel. Daar gaan we voor.''