Van der Mark grijpt net naast de zege in Assen

Dappere poging

De Rotterdammer brengt in Assen altijd iets extra's en wist al vaker naar het podium te racen, maar die vurig gewenste overwinning heeft hij zijn fans nog altijd niet kunnen schenken. Ook in de eerste race van het Superbike-weekend op het Drentse circuit deed hij weer een dappere poging. Zijn inhaalactie op kampioen Rae was er een met bravoure, maar zijn machine ontbeerde het vermogen om tot het einde van de race aan de leiding te rijden.

,,Ik ben onwijs blij met deze tweede plaats, want het was een fantastische race'', zei Van der Mark op Eurosport. ,,Mijn start was goed, ik bleef rustig en reed geleidelijk aan naar voren. Het is jammer dat Rea een iets hoger tempo had en toen hij mij weer inhaalde voor de koppositie, besloot ik achter hem te blijven, ook om mijn banden te sparen.''