Van der Heijden verlaat Hongarije voor handbalteam Borussia Dortmund

MMA Reinier de Ridder vecht voor wereldti­tel in Azië: ‘Dit is mijn moment om grootsheid te bereiken’

29 oktober BREDA / SINGAPORE - Reinier de Ridder vecht vrijdag in Singapore voor de wereldtitel in het middengewicht van de Aziatische vechtsportorganisatie ONE Championship. De Bredase MMA’er kan zich bij winst in een illuster rijtje scharen: weinig Nederlandse atleten wonnen een titel in een grote, vooraanstaande MMA-organisatie. ,,Dit is mijn moment om grootsheid te bereiken, dit is mijn nalatenschap.‘’