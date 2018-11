Van den Hoogenband haalt uit naar NOC*NSF na salarisophef

Van den Hoogenband werd afgelopen zomer voorgedragen als chef de mission voor Tokio 2020 door Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF. De onderhandelingen over zijn aanstelling, zo meldde NRC Handelsblad vorige week, zorgden er bijna voor dat de deal was geklapt. Volgens de krant waren de financiële eisen van Van den Hoogenband te gortig. Hij zou een jaarsalaris hebben verlangd ‘ter hoogte van twee keer de balkenendenorm’. In 2018 is die norm vastgesteld op 187.000 euro.



In zijn column in De Telegraaf verwijst Van den Hoogenband de bedragen naar het rijk der fabelen. ,,Ik heb met verbazing de verhalen over dat proces gelezen en hoe daarbij het accent op mijn financiële eisen is gelegd. Zo stond er in niet één publicatie een bedrag dat klopt. Omdat ik voor maximale transparantie ben, draag ik nu voor uit mijn dagboek dat op 8 juni 2018 begint.”