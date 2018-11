Van de Zwitserse Messi tot de Messi van het hockey

,,Als Bachmann gaat dribbelen, is ze bijna niet te stoppen”, zei de Nederlandse Dominique Bloodworth. Morgenavond tijdens het WK-kwalificatieduel tegen Zwitserland is de 27-jarige Bachmann dé vrouw om in de gaten te houden. Haar bijnaam is de vrouwelijke Lionel Messi – een gevolg van haar vele doelpunten tijdens haar tijd in de Zweedse competitie tussen 2012 en 2015. Inmiddels speelt Bachmann bij Chelsea. Komt ze voor haar land uit, dan is dat altijd met hetzelfde rugnummer als de man die ze drie jaar geleden haar idool noemde. Destijds op de site van de FIFA: ,,De Braziliaanse Ronaldo was mijn grote idool, maar toen Messi naam begon te maken bij Barcelona begon ook mijn bewondering. Hij is de beste speler die er ooit is geweest en ik kijk al zijn wedstrijden.”



In 95 interlands was de Zweedse goed voor 45 doelpunten. De eerste wedstrijd in Nederland stond Bachmann door een schorsing niet opgesteld, bij de return morgenavond is ze er wel weer bij. Bloodworth: ,,Ze is heel gretig, snel en technisch sterk. Voor ons was het een meevaller dat ze tijdens de eerste wedstrijd niet kon meedoen.”