Utah Jazz op drempel van play-offs

Thiam wacht tot juni met eerste meerkamp

26 maart De Belgische meerkampster Nafissatou Thiam is hersteld van een kuitblessure, maar stelt haar rentree nog even uit. De olympisch- , wereld- en Europees kampioene op de zevenkamp slaat eind mei de hoog aangeschreven Hypo Meeting in Götzis over en doet eind juni in het Franse Talence pas haar eerste meerkamp.