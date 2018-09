Unieke trilogie handboogschutter Schloesser

Wisselende resultaten op eerste dag WK roeien

17:46 De eerste wedstrijddag bij de WK roeien in Bulgarije heeft voor de omvangrijke Nederlandse ploeg wisselende resultaten opgeleverd. Oranje verscheen in acht klassen aan de start in Plovdiv. Met vier keer een plek in de halve finales en vier keer een herkansing zag de Nederlandse prestatiecurve er nogal grillig uit.