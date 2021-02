Ultieme kans voor Nederlandse marathonlopers op plaatsing voor Olympische Spelen

Door Pim Bijl



Onder de in totaal 100 elitelopers bevinden zich Björn Koreman, Frank Futselaar, Mohamed Ali, Roy Hoornweg, Benjamin de Haan en Jill Holterman. In 2020 zagen ze de ene na de andere wedstrijd wegvallen, moesten ze soms wanhopig op zoek naar een startplek en vaak op het laatste moment hun plannen alsnog wijzigen. Nu lijkt er zekerheid te zijn, voor wat het waard is in coronatijd, met een speciaal opgezette bubbel voor een race die bovenal aan zoveel mogelijk Europese lopers een kans moet bieden op weg naar de olympische marathon in Sapporo.



,,Ik heb zoveel moeite moeten doen om een marathon te kunnen lopen”, zegt Mohamed Ali. De telefoonverbinding met Ethiopië is krakkemikkig, maar de grote opluchting klinkt in al zijn zinnen door. Hij somt het lijstje van marathons op die hij vorig jaar graag had willen lopen. In Londen en Valencia kwam hij niet binnen, de marathons in Rotterdam, Amsterdam, Kosice en Boekarest werden afgelast. ,,Toen heb ik in de nacht de taxi gepakt van Boekarest naar Sofia in Bulgarije en daar mijn eerste marathon gelopen. Ik was niet goed genoeg voor de limiet, maar dat kan ook niet met zo’n voorbereiding.”