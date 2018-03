Uitverkocht huis voor kwartfinale Donar

Mornar Bar is de tegenstander. Donar speelt komende woensdag de uitwedstrijd en een week later de return in Groningen. In dat duel kan de landskampioen rekenen op een vol huis. Vrijwel alle 4350 kaarten in de MartiniPlaza waren 2,5 uur na de start van de verkoop al verkocht.



Donar rekende woensdag af met het Roemeense Cluj en schaarde zich voor het eerst in de clubhistorie bij de laatste acht in de Europa Cup. Mornar Bar troefde in de achtste finales de Belgische recordkampioen Oostende af.