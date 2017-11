Tyson Fury wil in tweede boksleven geen 'act' meer opvoeren

,,Deze keer wil ik mezelf zijn, ik ga geen rol spelen'', liet de Britse zwaargewicht weten. ,,Ik wil dat het publiek mij als de kampioen van het volk gaat zien. Een gelukkige Tyson Fury, niet overdreven zelfverzekerd of onbezonnen, alleen maar om kaartjes te verkopen voor een gevecht. Als de promotors hun werk niet goed doen, zal ik ze niet helpen. Ik wil geen acteur meer zijn.''



Fury (29) hoopt in december weer een bokslicentie te ontvangen. Hij is nog altijd in afwachting van een uitspraak van de Britse dopingautoriteit over zijn positieve test in juni 2016.

Seksist

,,Ik ben in mijn loopbaan voor veel uitgemaakt. Ik zou dweepziek zijn, een seksist, een homofoob. Dat kan allemaal waar zijn, maar wat ik zeker niet ben, is een bedrieger op dopinggebied.''

Volgens Fury, nog ongeslagen in 25 profduels, reageerde hij vorig jaar zomer positief op een dopingtest door het eten van besmet vlees. ,,Het ergste dat een sportman kan zijn, is een bedrieger. Ik zal me niet laten dwingen om iets toe te geven wat ik niet heb gedaan.''

Volledig scherm Tyson Fury. © Getty Images