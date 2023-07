Tweede Europese titel voor BMX'er Niek Kimmann, brons voor Merel Smulders

Komt dat zien volgend jaar in Parijs! ‘Mijn overbuur­man en overbuur­vrouw hadden geen idee’

Sporten die altijd in de schaduw staan, worden over een jaar op de Olympische Spelen in Parijs voor even opgeblazen en belangrijk gemaakt. Boogschutter Gaby Schloesser, sportklimmer Lynn van der Meer en 3x3-basketballer Olusheyi Adetunji geven tijdens de Europese Spelen in Krakau alvast een inkijkje in hun specialisme. ,,Mijn overbuurman en overbuurvrouw hadden geen idee.”