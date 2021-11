Tweede EK-goud voor rugslagspecialiste Kira Toussaint

Finaleplaatsen Kroon, Pijnenburg en Kamminga

Op de 200 meter vrije slag gingen Luc Kroon (tweede in 1.43,33) en Stan Pijnenburg (zevende in 1.43,74) door naar de finale. Maarten Brzoskowski werd in de series met 1.43,32 zevende overall, maar omdat er per land slechts twee zwemmers naar de halve finales mogen, eindigde het voor hem al in de ochtend. Toen was Pijnenburg met 1,42,91 sneller. Kroon zwom twee keer dezelfde tijd. Arno Kamminga kwalificeerde zich als snelste voor de finale van de 200 meter schoolslag (2.02,54).