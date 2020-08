Twee sprintzeges Van Hunenstijn in Brussels Grand Prix

De Vries vierde in vierde race in Belijn, Da Costa kampioen Formule E

21:29 Nyck de Vries is in de vierde van zes races in de Formule E in Berlijn op de vierde plaats geëindigd. Een aanval in de slotfase op de Zwitser Sébastien Buemi om de derde plaats nog te bemachtigen, lukte niet.