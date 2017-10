Twee Nederlandse grand prix op WK-kalender motorcross

Het seizoen in de MXGP en MX2 begint niet zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was in Qatar, maar in Argentinië. Daar worden op 4 maart de eerste twee manches gehouden. Italië huisvest volgend jaar liefst drie grands prix, Indonesië heeft er twee kort achter elkaar (1 en 8 juli). Turkije organiseert voor het eerst sinds 2009 ook weer een GP voor de motorcrossers. Het seizoen wordt op 7 oktober afgesloten met de Motocross of Nations in de Verenigde Staten.