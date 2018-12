Tussenronde dreigt voor hockeyers Oranje na verlies tegen Duitsers

Het was een bittere pil voor het Nederlands hockeyteam. Een groot deel van de wedstrijd was het de betere ploeg, maar in de afwerking stond het vizier niet op scherp. De Duitsers daarentegen waren effectief, ze straften fouten aan Hollandse zijde hard af. Duitsland leidt nu de groep met 6 punten uit 2 duels en stevent af op groepswinst en rechtstreekse plaatsing voor de kwartfinale. Oranje, dat zondag tegen Pakistan speelt, heeft vermoedelijk een extra wedstrijd nodig om die laatste acht te halen, tegen de nummer 2 of 3 uit groep C.



Het was vooraf niet geheel duidelijk wat er van de Duitsers mocht worden verwacht. Afgelopen jaren waren ze relatief onzichtbaar. Op de Champions Trophy in Breda, afgelopen zomer, ontbraken ze. En zelfs op een toernooi als het EK is Duitsland niet altijd serieus te meten, bij de Oosterburen tellen vooral de Olympische Spelen en het WK. In India begon Duitsland zaterdag met een magere 1-0-zege op Pakistan.



Maar ook in het hockey staan duels tussen Nederland en Duitsland op zich. Het eerste en tweede kwart kenden ongeveer hetzelfde patroon. Oranje had vaker het initiatief, speelde fris en aanvallend hockey en had de meeste kansen. Het leidde tot één doelpunt, van Valentin Verga, al was het een Duitse stick die de bal als laatste raakte. Eerder had Billy Bakker al een aardige kans gehad. En ook na de 1-0 werd het Duitse doel onder vuur genomen.