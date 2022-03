Turntrainer Nico Zijp in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

In juli 2021 werd Zijp nog veroordeeld door de tuchtcommissie van het Instituut Sport Rechtspraak, na een aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Deze uitspraak is nu in hoger beroep vernietigd en Zijp is vrijgesproken van alle aanklachten.

Schok

,,Uiteraard ben ik blij dat de beroepscommissie na een grondig onderzoek tot dit positieve oordeel is gekomen. Ik heb mij sinds 1995 al sterk gemaakt voor een nieuwe positievere trainingscultuur in het turnen. Het was dan ook een schok dat er aanklachten tegen mij werden gedaan. Ik heb echter altijd vertrouwen gehad in de rechtsgang en voelde mij gesteund door een grote groep (oud)turnsters, ouders, collega’s en mijn club Flik-Flak", zo reageerde Zijp op de uitspraak in hoger beroep die bijna een half jaar op zich liet wachten.

Ook directeur Wendy Vos van Sportclub Flik-Flak is blij met de uitkomst. ,,We hebben altijd vertrouwen gehad in Nico Zijp en hem gedurende dit proces gesteund. Een veilig en positief trainingsklimaat is voor ons een essentiële voorwaarde voor de sportbeoefening van onze leden. Of het nu gaat om topsport of breedtesport. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten.”