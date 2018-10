Turnsters zonder Sanne Wevers tweede in driekamp

De wedstrijd in het volgepakte Sport- en Cultureel Centrum Hof Van Straeten was de laatste test voor de Nederlandse turnsters voor het vertrek naar de WK in Qatar. Bondscoach Gerben Wiersma moet eerst nog de voorlopige selectie van zeven terugbrengen tot vijf en een reserve.



Sanne Wevers trok zich aan de vooravond van de interland terug. De WK-deelname van de olympisch en Europees kampioene is niet in het geding.