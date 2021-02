Turnsters winnen persoonlijkheidsprijs Nederlandse Sport Pers

Podcast In Het Wiel | Brand wereldkam­pi­oen en de tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert

30 januari Lucinda Brand is wereldkampioen veldrijden. Ze versloeg de andere Nederlandse vrouwen en pakt de mooiste prijs uit haar carrière. Worst wordt tweede en Betsema derde. Morgen is het de beurt aan de mannen. Daar kijkt iedere liefhebber uit naar een hopelijk zinderende tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Een duel wat opnieuw wordt uitgevochten in een directe confrontatie. Thijs Zonneveld legt uit waarom het deze keer nog ietsje mooier wordt dan anders.