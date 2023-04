Turnsters pakken brons bij landenwedstrijd op EK

Trinko Keen (51) wordt op NK tafelten­nis met ‘u’ aangespro­ken: ‘Mensen vragen: waarom doe je het nog?’

Op 51-jarige leeftijd wordt Trinko Keen op het NK tafeltennis door tegenstanders met ‘u’ aangesproken. Een jaar na zijn verrassende titel strandt hij dit keer in de halve finale, maar wie weet is hij er volgend jaar gewoon weer bij. ,,Trinko is dit soort wedstrijden al honderd jaar gewend.”