Turnsters als zesde naar teamfinale op WK in Stuttgart

De zesde plaats leverde Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers en reserve Vera van Pol een plaats in de teamfinale op. Die is dinsdag. De hoogste score was voor de Amerikaanse vrouwen: 174,605. Individueel was de Amerikaanse superster Simone Biles de beste: 59,432. Visser plaatste zich met de 21ste plaats op de geschoonde lijst - maximaal twee turnsters per land - voor de meerkampfinale van donderdag.



Vorig jaar in Doha eindigde Nederland in de kwalificaties als tiende. De laatste keer dat de Nederlandse turnsters op een WK in de teamfinale uitkwamen, was in 2015 in Glasgow. Daarvoor was dat in 2001 voor het laatste gebeurd. Op de Spelen van Rio haalde Nederland ook de teamfinale.