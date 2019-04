Turnster Veerman illusie armer, ervaring rijker

Veerman zei zonder verwachtingen aan de finale begonnen te zijn. ,,Ik was niet heel veel meer gespannen dan voor de kwalificatiewedstrijd. Wat er misging? Mijn tweede vluchtelement was te krap. Daardoor liep ik achter de feiten aan.’’



Ze miste de onderste ligger, waarna ze voet aan de grond moest zetten. ,,Dan denk je: shit. Hoe kan ik het nog slim afmaken, want ik miste een element. En dan word je achtste. Bij het inturnen ging het goed. Als het dan precies op dat moment slecht gaat, baal ik wel. Ik moet het nog laten bezinken. Ik heb veel meegemaakt deze week. De podiumtraining op dinsdag is al een soort wedstrijd, dan de kwalificatie. Je moet elke keer opladen, dan rust, opladen, rust. Het is allemaal wel heel snel voorbijgegaan’', zei ze, terugkijkend op haar eerste grote seniorentoernooi. Ze was er vorig jaar op de WK in Doha wel bij, maar bleef als reserve aan de kant. ,,We waren daar twee weken. De eerste week was best heftig met trainingen om 7.00 uur ‘s morgens. De tweede week was wel leuk. Maar niet dat ik me misdragen heb hoor.’’