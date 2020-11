Turnslachtoffers in videoboodschap: 'Wat wij hebben meegemaakt, mag nooit meer gebeuren’

Podcast | Rinus VeeKay over bijgeloof, buffel­vlees, tradities en Trump

13 november In de 30ste aflevering van Pitstop dit seizoen ontvangen Arjan Schouten en Etienne Verhoeff de Rookie of the Year bij de IndyCars: Rinus van Kalmthout. Hij is net terug uit de VS na een bewogen en mooi seizoen. In deze podcast blikt hij uitgebreid terug op het seizoen van Corona, zonder publiek racen, rijden in een IndyCar, bijgeloof, vegan of toch niet, de kracht van het racen in Amerika. En Rinus heeft ambities voor komend jaar.