Turners plaatsen zich op EK in Antalya voor WK en blijven in de race voor ‘Parijs’

Podcast De Pacer | Bij Rob en Hans ging het maar om één wedstrijd: de Marathon Rotterdam

De één was pruikenmaker, de ander is nog altijd herenkapper. Maar nog meer dan het haar, draait het leven van Rob van Kempen en Hans van den Hoven om hardlopen. De twee Rotterdammers, een onafscheidelijk duo bij PAC, deden alles in dienst voor de Marathon Rotterdam.