Turncoach Wevers beschuldigd van mishandeling: ‘Ik ben door hem geslagen en geschopt’

Vincent Wevers (bondstrainer bij de turnbond) heeft zich in het verleden zowel fysiek als verbaal flink misdragen richting zijn pupillen. Dat heeft oud-turnster Joy Goedkoop gezegd in een interview met Studio Sport, waarin ze hem beschuldigt van mishandeling. ,,Er was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem.”

De NOS besprak zondagavond het interview dat turncoach Gerrit Beltman dit weekend gaf in het Noordhollands Dagblad. Hij bekende turnsters in het verleden fysiek te hebben mishandeld, ze te hebben geïntimideerd, genegeerd en gemanipuleerd. ,,Ik dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik schaam mij diep”, zei Beltman in het interview. Ook zei hij dat hij zeker niet de enige turncoach was die zich op die manier heeft misdragen, iets wat meerdere anonieme turnsters ook stellen in het artikel.

Zaterdag volgden via sociale media de verhalen van turnsters Loes Linders en Stephanie Tijmes, die bekendmaakten dat ze tijdens hun turnloopbaan ook met intimidaties te maken hebben gehad. Naar aanleiding van die verhalen zaten oud-turnsters Goedkoop en Stasja Köhler aan tafel bij Studio Sport. Vooral eerstgenoemde kwam met forse beschuldigingen richting Wevers, de vader van topturnsters Lieke en olympische kampioene Sanne, en tegenwoordig werkzaam als trainer bij de bond.

Geslagen en geschopt

,,Van mijn zevende tot mijn twaalfde heb ik in Oldenzaal getraind, onder leiding van Vincent Wevers’’, aldus Goedkoop. ,,Daar was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem. Niet dagelijks, maar het kleineren, boos worden en negeren; dat soort dingen waren wel dagelijks. Er werd gewoon niet naar je gekeken als mens. Emoties, gevoelens en pijn mochten er niet zijn, voor vermoeidheid was geen oog. Je moest eigenlijk als een machine functioneren.”

Later ging Goedkoop in Heerenveen trainen bij Gerben Wiersma, nu bondscoach. ,,Er zat zeker wel een verschil in, de dagelijkse kleineringen waren een stuk minder, maar ook in Heerenveen werd onmenselijk met je omgegaan. Ook daar was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures of andere gevoelens. Het fysieke deel (slaan en schoppen, red.) was daar voorbij.” Ze vertelde ook veel last te hebben van de misdragingen van Wevers. ,,Eigenlijk ben ik er nog steeds niet helemaal bovenop. Ik heb drie jaar echt heel diep gezeten, in een zwart gat.”

Goedkoop sloot af met een hartenkreet. ,,Ik wil iedereen oproepen om zijn of haar verhaal te doen. Alle turnsters die dit hebben meegemaakt, alle trainers die dit gezien hebben, alle fysiotherapeuten. Gewoon met z’n allen écht onze ervaringen delen. Niet maar een paar turnsters, maar echt met z’n allen eerlijk hierover zijn, zodat we daadwerkelijk de onderste steen boven kunnen krijgen en schoon schip kunnen maken.”

Overigens wilde turnbond KNGU niet aan tafel komen zitten, zo meldde de NOS.

Athlete A

De persoonlijke verhalen volgen kort nadat de KNGU bekendmaakte een onafhankelijk onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag. Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) en Anton van Wijk (werkzaam voor een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) leiden het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde onderzoek.

De aanleiding voor deze stap zijn de gesprekken en discussies die ontstonden na de documentaire Athlete A op Netflix en de berichten rondom misbruik van topturners wereldwijd. Het onderzoek van de KNGU richt zich op de topsporters vanaf 12 jaar die vanaf 2013 actief waren. Voor dat jaar is gekozen omdat toen het project ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ werd begonnen. De resultaten worden geanonimiseerd weergegeven in een openbare rapportage en de uitkomsten worden rond het einde van dit jaar verwacht.