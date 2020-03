Turnbondscoach Wiersma ziet steeds meer dominosteentjes omvallen

Ook voor Gerben Wiersma, bondscoach van de Nederlandse turnsters, zijn het verwarrende tijden. Hij heeft één geluk: de zekerheid dat vier Nederlandse turnsters naar de Olympische Spelen mogen. Als die al doorgaan. ,,En daar houden we het voorlopig maar op. Het vraagt veel inventiviteit, van de coaches en van de turnsters”, zegt de Fries die vooral via appjes het contact houdt nu alle trainingslocaties gesloten zijn.

In een paar dagen tijd veranderde er veel. De wereldbekerwedstrijd in Bakoe werd halverwege gestaakt. Die van Birmingham werd geschrapt, net als het testevent in Tokio en vervolgens ook nog de EK in Parijs. ,,Aan de wedstrijd in Tokio hadden we een trainingsstage gekoppeld. Vincent Wevers zou daarnaartoe gaan met Sanne Wevers en Naomi Visser. Dat de EK eruit ging kwam al minder als een verrassing. We gaan wel eens op stage op een trainingslocatie daar, maar die was al gesloten. Het voelt alsof een reeks dominosteentjes omvalt.”

De turnsters zitten thuis, proberen er op alle mogelijke manieren iets van te maken. Wiersma: ,,Sporters zijn inventief. Die vinden manieren om thuis of in hun omgeving te sporten. Ik zag dat Lieke (Wevers) bezig was met hardlopen en boksen. Ook krachttraining kun je op een creatieve manier wel doen.”

Quote Nabootsen dat je een wedstrijd voor 15.000 mensen turnt is eigenlijk niet mogelijk

Maar, beseft Wiersma, bij turnen komt meer kijken. Vooral topwedstrijden zijn van belang om bijvoorbeeld een nieuwe oefening uit te proberen. ,,Daarvoor is een wedstrijd als de EK ideaal. Er staat voor ons geen kwalificatie op het spel en je kunt een keer iets proberen in een wedstrijdsituatie. Neem Naomi Visser, die heeft een nieuwe brugoefening. Die moet je wel een keer gedaan hebben voordat je ‘m in Tokio wilt laten zien. Nabootsen dat je een wedstrijd voor 15.000 mensen turnt is eigenlijk niet mogelijk.”

De bond heeft in juni twee kwalificatiewedstrijden waarin in principe zeven turnsters strijden om vier tickets voor de Spelen. Wiersma: ,,Daar ga je niet meer experimenteren. Dan neem je geen risico meer. Het gaat bij de selectie om een combinatie van objectieve cijfers, die we uit die wedstrijden halen, en een subjectieve beoordeling die we baseren op de afgelopen jaren. Ik heb ze alle zeven al meegehad naar grote toernooien.”