Turnbond trekt topsportprogramma weer vlot met coaches Wiersma en Wevers

Dat maakte technisch manager Mark Meijer van gymnastiekbond KNGU vandaag bekend tijdens een persconferentie op Sportcentrum Papendal. De turnsters zelf mogen bepalen met wie ze in Nijmegen aan de slag gaan. In emotionele gesprekken hebben de internationals eerder aangegeven achter hun coaches te blijven staan, ook al liggen sommigen van hen onder vuur naar aanleiding van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.



Daarbij vielen ook de namen van Wiersma, Wevers en de clubcoaches Frank Louter (TON Almelo) en Patrick Kiens (PAX Haarlemmermeer). De KNGU legde daarop een maand geleden direct het topsportprogramma vrouwenturnen stil. Tot groot ongenoegen van de topturnsters die hun olympische missie in gevaar zagen komen. Op hun verzoek en in overleg met het bondsbestuur en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) geeft de bond onder voorwaarden weer ruimte aan turnsters en hun coaches om de samenwerking te hervatten. In principe alleen op een centrale locatie in Nijmegen, waar de internationals vijf dagen in de week van 9 tot 5 terecht kunnen.