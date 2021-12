Turkse zwemmer verplettert 12 jaar oud wereldrecord op 50 meter schoolslag kortebaan

De 24-jarige Sakçi verbeterde met zijn tijd het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh, die in 2009 tot 25,25 kwam. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus noteerde in november van dit jaar bij de EK kortebaan in Kazan ook 25,25.



Het Nederlands record staat sinds 2019 op naam van Arno Kamminga. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver in Tokio zwom toen 25,84.



Het daverende wereldrecord van Sakçi is geen volslagen verrassing. Ruim een jaar geleden benaderde hij de tijd van Van der Burgh al tot op 0,04 seconden.