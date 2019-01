Turkije vraagt om uitlevering van NBA-ster Kanter

Kanter noemde Erdogan in het recente verleden al eens ‘een krankzinnige’, ‘een maniak’ en ‘een dictator'. De NBA-ster houdt de Turkse president en de Turkse regering verantwoordelijk dat hij deze dagen niet naar Londen kan afreizen voor de wedstrijd tegen Washington Wizards. Dat duel staat morgenavond op het programma in het kader van de NBA Global Games. In een filmpje dat vorige maand op de website van BILD verscheen, verklaarde Kanter zijn afwezigheid in Londen met de vrees voor een arrestatie. ,,Helaas kan ik niet naar Londen reizen vanwege deze waanzinnige, de Turkse president’', doelt hij op Erdogan. Kanter zegt zijn leven buiten de VS of Canada niet zeker te zijn. ,,Ik ben buiten die landen constant in gevaar.’’

Kanter leef al jaren in onmin met de Turkse overheid. In mei 2017 werd zijn paspoort ingetrokken, toen hij zich in Europa bevond. Eerder werd hem al het Turkse staatsburgerschap ontnomen. Sindsdien bestookt hij de Erdogan op zijn Twitteraccount regelmatig kritiek. Kanter is een uitgesproken aanhanger van predikant Fetullah Gülen, die volgens de Turkse president achter de mislukte staatsgreep in juli 2016 zit. Gülen leeft al jaren in ballingschap in de Verenigde Staten.



Volgens de Turkse krant Sabah zou het Turkse OM ook hebben geëist dat Kanter op de zogenaamde ‘Red Notice-lijst’ van Interpol komt. Kanter doet het uitleveringsverzoek lachend af. ,,De Turkse regering heeft geen enkel bewijs tegen mij. Ik heb in de VS zelfs nog nooit een parkeerboete gehad.”