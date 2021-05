TT Assen bereikt akkoord en mag 11.500 fans verwelkomen

GP Spanje In Spanje klopt alles wel voor Miller: ‘Ik heb druk nodig om te presteren’

2 mei Twee keer negende en een uitvalbeurt, voor Jack Miller was de start van het seizoen in de MotoGP ronduit teleurstellend. Afgelopen weekeinde kwam daar verandering in. De Australiër boekte een verrassende zege in Spanje.