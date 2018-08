Trump blijft op Twitter bekvechten met LeBron James

Aanleiding was een interview van James, die in Amerika opzien baarde met een overstap van Cleveland Cavaliers naar Los Angeles Lakers, met tv-persoonlijkheid Don Lemon. ,,Ik heb sport in mijn leven ervaren als iets dat mensen met elkaar verbroedert, maar Trump gebruikt sport om verdeeldheid te zaaien tussen blank en zwart'', zei James, die met name doelde op de discussie rond het Amerikaanse volkslied, die american footballspeler Colin Kaepernick twee jaar geleden aanzwengelde. Hij knielde tijdens het spelen van het volkslied uit protest tegen discriminatie en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en vele zwarte sporters volgden zijn voorbeeld.



Trump verafschuwde de actie, noemde de knielers schurken en ging nu tekeer tegen Lemon: ,,De domste man op televisie'', twitterde Trump. ,,Hij liet James slim lijken en dat is niet eenvoudig'', sneerde hij naar de basketballer. ,,Ik hou van Mike'', sloot de president af, waarmee hij duidelijk maakte dat in zijn ogen niet LeBron, maar Michael Jordan de beste basketballer aller tijden is.