Trucker Van Genugten derde in vijfde etappe

Boten Volvo Ocean Race dobberen windstilte

20:34 Van een bittere strijd in woeste golven is al enkele dagen geen sprake in de Volvo Ocean Race. De boten, bezig aan de vierde etappe van Melbourne naar Hongkong, dobberen in de windstilte van de zogeheten Doldrums in de Grote Oceaan nabij de Solomons Eilanden.