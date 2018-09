Trotse Van der Poel pakt brons bij WK-debuut mountainbike

Schurter ging er kort voor de slotronde alleen vandoor en veroverde voor eigen publiek voor de zevende keer de wereldtitel. Schurter, eerder wereldkampien in 2009, 2012, 2013 en de afgelopen drie jaar, vond zijn zevende de mooiste. ,,Dit was heel speciaal, een wedstrijd in eigen land voor zo veel publiek'', vertelde de jarige Zwitser (32), die naar eigen zeggen niet eens een superdag had. ,,Ik had niet mijn beste benen, het voelde minder als in de aflossing eerder in de week. Mijn plan was om in de laatste ronde aan te vallen. Maar ik zag dat Gerhard het moeilijk had en ben toen het tempo op gaan voeren. Het publiek schreeuwde me daarbij vooruit.''



Van der Poel heeft ambities om op de Spelen van Tokio 2020 een greep naar het goud te doen als mountainbiker. Dit jaar eindigde hij al enkele keren in de top vier bij wereldbekerwedstrijden en veroverde hij de nationale titel. Alleen het EK liep op een teleurstelling uit. In Glasgow gaf hij op.