Triatle Van Vlerken oppermachtig in Ironman Barcelona

Voor de veertiende keer in haar lange carrière bleef de onverslijtbare Van Vlerken onder de 9 uur. Slechts twee keer ging ze sneller dan vandaag in Catalonië.

De triatlete uit Krimpen aan de Lek veroverde drie weken geleden in Almere nog de Europese titel op de lange afstanden. Van Vlerken was toen een klasse apart in 8.51.13.