Tragisch: overleden ex-wereldkampioene 100 meter Tori Bowie was hoogzwanger

Het overlijden van de Amerikaanse sprintster Tori Bowie, amper 32 jaar, maakte deze heel wat emoties los in de sportwereld. Het atletiekcircuit reageerde verslagen op de dood van de gewezen wereld- en olympisch kampioene. Het nieuws werd intussen nog wat tragischer, want Bowie bleek hoogzwanger.

Bowie werd dinsdag dood aangetroffen in haar woning, nadat agenten waren gevraagd om het welzijn na te gaan ‘van een vrouw in de 30 die al enkele dagen niet meer was gezien of gehoord’, meldde het sheriffkantoor van Orange County, Florida.

Een vrouw ‘die geïdentificeerd werd als Frentorish ‘Tori’ Bowie (geboortedatum 27/08/1990) werd dood in de woning aangetroffen. Er zijn geen tekenen van kwaad opzet’, klinkt het in de mededeling. De doodsoorzaak is niet bekend, feit is wel dat de Amerikaanse geen makkelijk parcours reed en ze volgens insiders psychisch zeer kwetsbaar was. Bowie was bovendien zeven à acht maanden zwanger, bevestigden buren en vrienden intussen. Extra tragisch.

Lichtbaken

,,We zijn er kapot van het droevige nieuws te moeten melden dat Tori Bowie overleden is”, stelt Icon Management Inc. ,,We verliezen een cliënte, een dichte vriend, een dochter, een zus. Tori was een kampioene, een lichtbaken dat zo helder scheen! Ons hart is echt gebroken en wij bidden voor de familie en vrienden.”

Tal van prominenten uit de atletiekwereld reageerden op het plotse overlijden. Voormalig concurrente en huidig wereldkampioene op de 100m Shelly-Ann Fraser-Pryce: ,,Mijn hart breekt voor Tori Bowies familie, ze was een grote tegenstanders en een bron van licht. Haar energie en glimlach zullen me altijd bijblijven. Rust in vrede.”

Ook Noah Lyles, tweevoudig wereldkampioen op de 200m, reageerde. ,,Het breekt mijn hart om dit te horen. Ik houd haar familie de komende tijd in mijn gedachten.”

Tori Bowie groeide op in de Amerikaanse staat Mississippi. Nadat ze als baby werd achtergelaten in een pleeggezin, werd ze in huis genomen door haar grootmoeder. Ze werd in 2017 wereldkampioene 100 meter in Londen en pakte toen ook goud met de Amerikaanse aflossingsploeg 4x100 meter.

Twee jaar eerder sprintte ze in Peking naar WK-brons. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro won de Amerikaanse goud met de 4x100 meter en voegde er individueel zilver (100 meter, achter Elaine Thompson) en brons (200 meter) aan toe.

