Toussaint zwemt naar EK-zilver op 100 meter rugslag

Volleybal­lers in EK-kwalifica­tie weer te sterk voor Zweden, maar toch zijn er irritaties

15 mei De Nederlandse volleyballers hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza stelde deelname zaterdag veilig zonder zelf in actie te komen. Kroatië had met 3-0 of 3-1 van Zweden moeten winnen om Oranje in de kwalificatiepoule nog te passeren, maar dat lukte niet. Kroatië won wel, maar met 3-2.