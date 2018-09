Toussaint zegeviert in Doha op 50 meter rugslag

Keijser en Paulis roeien naar finale­plaats WK

15:56 De roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis hebben bij de WK in Plovdiv de finale bereikt in de lichte dubbeltwee. Keijser en Paulis, die vorige maand in Glasgow de Europese titel veroverden, kwamen in hun halve finale als eersten over de finish in 7.05,620. De Nederlandse roeisters bouwden hun race gestaag op en werkten zich vanaf de vijfde plek op naar voren.