Toussaint voor het eerst onder 59 seconden op 100 rug

5 december Wil Besseling heeft op het Golf in Dubai Championship genoegen moeten nemen met de gedeelde 56ste plaats. De 34-jarige Noord-Hollander had voor zijn slotronde 71 slagen nodig, één onder het ‘scoring average’. Op -8 eindight hij in de onderste regionen, maar belangrijker is dat hij vrijwel zeker is van plaatsing voor de lucratieve seizoensafsluiter.