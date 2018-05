Toronto Raptors ontslaat coach van het jaar

Boston Celtics in Conference-finale tegen Cavaliers

10 mei De basketballers van Boston Celtics hebben zich in de Amerikaanse profcompetitie NBA geplaatst voor de finale van de Eastern Conference. Door een overwinning van 114-112 op Philadelphia 76ers werd het 4-1 (best-of-seven) in de totaalstand. Jayson Tatum was kort voor tijd verantwoordelijk voor de beslissende score. Tegenstander in de eindstrijd is Cleveland Cavaliers.