Topzwemmers trainen stiekem in Zeist: NOC*NSF grijpt in

De Nederlandse topzwemmers hebben de afgelopen drie weken stiekem getraind in een zwembad in de bossen van Zeist. Op last van NOC*NSF moesten de zwemmers hun trainingen stoppen, stelt technisch directeur Maurits Hendriks van de sportkoepel.

Door Natasja Weber



Nadat NOC*NSF signalen had gekregen dat er in het topsportbad van de KNZB in Zeist werd gezwommen, heeft de sportkoepel direct actie ondernomen. ,,We hebben aangegeven dat trainen ons inziens niet mag in verband met de noodverordening die ter plaatse geldt”, lichtte technisch directeur Maurits Hendriks vanavond toe. ,,We hebben erop aangedrongen dat de zwemmers moesten stoppen en dat hebben ze gedaan”, aldus Hendriks.

Vanwege het coronavirus besloot NOC*NSF half maart alle topsportaccommodaties te sluiten. De topzwemmers uit Eindhoven en Amsterdam hadden toen net hun tenten opgeslagen in een klooster in Drachten. Hier zouden ze enkele weken intern verblijven om te trainen in een nabijgelegen zwembad. Al na één training moesten ze Friesland weer verlaten. Na een korte periode van individuele trainingen op het droge besloot technisch directeur André Cats van de zwembond uit te wijken naar het topsportbad van Zeist voor zwemtrainingen. Hier trainen – diep verscholen in de bossen – normaal gesproken de nationale waterpoloteams.

Niet douchen

Begin april kwamen de topzwemmers uit Eindhoven en Amsterdam hier één keer per dag via de achterdeur binnen om in het zwembad aan hun watergevoel te werken. Ze zwommen hier een kleine twee uur per dag waarbij ze wel één baan uit elkaar lagen. Na de training mochten ze niet douchen, alleen snel omkleden, en stapten ze weer in hun auto’s.