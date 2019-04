Toplopers gaan in NN Marathon Rotterdam weg op eindtijd van de 2.05

Door Pim Bijl



Op de vanochtend belegde persconferentie heeft de organisatie de hoop uitgesproken dat de groep met favorieten zondag halverwege doorkomt in 1.02.30. Dat zou een scherpe eindtijd mogelijk moeten maken, in wat waarschijnlijk een vrij warme editie wordt (bij een start tussen de 14 en 15 graden). De voornaamste toplopers zijn de Keniaanse ex-winnaar Marius Kipserem (met een persoonlijk record van 2.04.04, gelopen in een iets te korte marathon) en de Ethiopiërs Tsegaye Mekonnen (2.04.32) en Markos Geneti (2.04.54).

Hoewel niet gesproken wordt over een aanval op het uit 2009 stammende parkoersrecord van Duncan Kibet (2.04.27) zegt racedirecteur Marc Corstjens tevreden te zijn met het atletenveld. ,,Die is van wereldniveau. En dat is niet eenvoudig in deze wereld met veel goede stadsmarathons. We hebben een mix ervaren atleten, talenten en debutanten.”

Uitkijken wordt het ook naar Nederlands recordhouder Abdi Nageeye, die tijdens de persconferentie gewoon nog als tolk voor de vrouwelijke favoriete optrad. Hij denkt na een extreem goed verlopen voorbereiding dat een fikse verbetering van 2.08.16 haalbaar is. ,,Ik ben in de beste vorm van mijn leven. Ik wil mezelf geen grenzen opleggen en denk dat er heel veel mogelijk is.” Europees kampioen Koen Naert uit België hoopt op een Belgisch record.