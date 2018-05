Topcoureur Cal Crutchlow met schrik vrij na doodsmak

Joost Luiten is klaar op de Belgian Knockout

19 mei Golfer Joost Luiten is klaar op de Belgian Knockout in Antwerpen. De Rotterdammer verloor in de eerste ronde van de knock-outfase in een duel over negen holes van de Deen Joachim B. Hansen. De twee gingen gelijk op tot aan de laatste hole. Daar ging het mis bij Luiten met een bogey.