Topbasketballers uit NBA hebben geen zin in All Star-wedstrijd: ‘Het gaat puur om geld’

,,Het is een klap in het gezicht van de spelers om nu een All Star Game te houden”, zei James, de superster van LA Lakers en de NBA, eerder deze week. ,,Ik heb nul energie en nul zin in zo’n wedstrijd.” Hij kreeg bijval van andere topspelers. ,,We weten allemaal waarom we deze wedstrijd moeten spelen. Het gaat puur om geld”, zei Leonard van de LA Clippers.



Volgens Antetokounmpo, de vedette van Milwaukee Bucks, was de spelers aan het begin van het seizoen beloofd dat er geen All Star-wedstrijd zou komen. “Die All Star Game boeit me nu niets. Ik wil mijn familie zien.”