Tom Hendrikse mist bij debuut op marathon olympische limiet

Hendrikse was wel naar Dresden afgereisd om een aanval te doen op die limiet. Hij vertrouwde daarbij op zijn vorm én de nieuwste lichting hardloopschoenen met carbonplaat en foamlaag in de zool, waarmee op de marathon bewezen voordeel is te behalen. De Nederlander liep lange tijd goed op schema in de frisse en winderige stad in het oosten van Duitsland, maar kreeg het erg zwaar in de slotkilometers en leverde veel tijd in.



Ook Ronald Schröer deed in Dresden een ultieme limietpoging voor de olympische marathon. De Noord-Hollander stapte uit na ongeveer 30 kilometer.