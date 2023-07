Titelverdedigster Van Rouwendaal grijpt net naast podium en directe olympische kwalificatie

WK ZwemmenSharon van Rouwen heeft bij de WK zwemmen in de Japanse stad Fukuoka haar wereldtitel op de tien kilometer in het open water niet verlengd. De 29-jarige Nederlandse sloeg de plank in het water van Momichi Beach net mis. Het werd een fotofinish tussen drie zwemsters voor het brons en directe kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Van Rouwendaal timede niet helemaal goed en eindigde op de zure vierde plaats.

De Australische Maddy Gough trok zaterdagochtend Japanse tijd het pak op een lint en Van Rouwendaal schoof keurig in haar spoor mee. Even hadden ze een klein gaatje, maar in de laatste kilometer werd het net als een jaar eerder een nagelbijtende finish voor de grote namen uit het marathonzwemmen. De Duitse Leonie Beck, die vorig jaar in Boedapest door Van Rouwendaal werd uitgetikt voor de titel, koos deze keer haar eigen lijn en zwom na ruim twee uur naar de overwinning.

De tweede plaats ging naar Chelsea Gubecka uit Australië en de derde plek was na bestudering van de finishbeelden voor de Amerikaanse Katie Grimes. Van Rouwendaal, die voor leek te liggen maar met haar rechterhand net niet bij het bord kon, eindigde na haar aantik een halve slag later met links als gedeeld vierde samen met Ana Marcela Cunha, de olympische kampioene van Tokio.

,,Ik had op meer gehoopt, omdat de hele race perfect verliep. Die was nog beter dan vorig jaar. Alles wat ik in mijn hoofd had wat tijdens de race zou kunnen gebeuren, had ik onder controle”, baalde Van Rouwendaal na afloop.

Ik had alleen mijn aantik beter moeten doen en had mijn arm eerder uit het water moeten halen Sharon van Rouwendaal (29), openwaterzwemster

Voor de WK gaf ze aan pas de laatste jaren geleerd te hebben hoe je zo'n tien kilometer tactisch moet zwemmen. Daarvoor smeet ze met haar krachten, waarmee ze olympisch kampioene werd maar geen stabiele factor was. Eind twintig is ze elke wedstrijd een podiumkandidate. ,,Ik hoopte dat we weg zouden zwemmen. Dat lukte ook. Op het einde wilde ik heel graag volgen om energie te sparen. Ik focuste me om erbij te blijven en kwam ik erachter dat we met z’n drieën op de derde plek lagen. Ik ben ernaast blijven liggen en maakte in die laatste vijf meter net die versnelling. Helaas ging het aantikken niet zoals ik wilde en werd ik vierde. Ik kan er daarom ook niet om huilen. Ik had alleen mijn aantik beter moeten doen en had mijn arm eerder uit het water moeten halen. Maar ik was zo bezig met de finish en kwam daardoor net niet goed uit.”

Zo dichtbij

Alleen de vrouwen op het podium kwalificeerden zich direct voor de Spelen van Parijs in 2024. Van Rouwendaal en Cunha weten dat ze in februari in Doha bij de beste dertien moeten eindigen op de volgende WK. ,,Het is jammer dat die derde plek niet is gelukt. Het verschil was 0,10 seconde. Ik was er zo dichtbij. Maar in Doha moet het wel lukken. Deze race heeft mij wel voldoende vertrouwen gegeven.”

Van Rouwendaal liep dus haar vijfde medaille op een mondiaal titeltoernooi op de 10 kilometer nipt mis. Ze won eerder zilver op de WK van 2015 en goud op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en zilver in 2021. Dinsdag zwemt de 29-jarige Nederlandse nog de vijf kilometer op de WK. Ze traint nog tot en met de Spelen in Maagdenburg, daarna keert ze terug naar Nederland.