Titelverdediger Toronto Raptors begint play-offs met overtuigende zege

In de play-offs in de Western Conference klopte Denver Nuggets Orlando Magic in het eerste duel. Ondanks 57 punten van Donovan Mitchell wonnen de Nuggets in de verlenging met 135-125. De 57 punten van Orlando-speler Mitchell waren de derde hoogste score ooit in de play-offs, maar het was niet genoeg. In de verlenging was de basketballer nog maar goed voor zes punten. Jamal Murray maakte aan de andere kant tien van zijn 36 punten in de verlenging.