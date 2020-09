Titelverdediger Raptors op rand van uitschakeling, zege LA Clippers

Jaylen Brown was topschutter bij Celtics met 27 punten. Kemba Walker kwam tot 21 punten voor de ploeg, die de Raptors in de eerste helft van het duel overklaste en al direct op grote achterstand zette. De ploeg uit Toronto slaagde er niet in nog terug te komen. In de nacht van woensdag op donderdag is de zesde wedstrijd in de serie in Boston. Bij een nederlaag is de kampioen uitgeschakeld. Grijpt Raptors de laatste strohalm, dan valt vrijdagnacht de beslissing.